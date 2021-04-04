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أخبار البلد

لتقليل فاتورة الكهرباء .. خطوات بسيطة لاستخدام غسالتي الملابس والأطباق

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ربات البيوت باتباع خطوات بسيطة اثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة.

النصائح:
1-اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2-اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3-يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4-تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

كما يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس، التى تعتبر من الاجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء اذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، لذلك ينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة لترشيد الاستهلاك وهى كالاتي:

١-شغلي الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
٢-استخدمي درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.
٣-حافظي دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.
٤-اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.
٥-جففي الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمدي على المجفف الكهربائي.
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