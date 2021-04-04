دور التعليم الهجين في تعلم اللغة الصينية.. مائدة مستديرة بـ كونفوشيوس عين شمس

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس مائدة مستديرة حول "التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا"، صرحت بذلك الدكتورة إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ومدير كونفشيوس جامعةعين شمس.
وأوضحت أن المائدة المستديرة تناولت أهمية التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا و كيفية تطوير أساليب تعليم اللغة الصينية في ظل حتمية التعليم الهجين ، وناقش الحضور مزايا وعيوب التعليم عن بعد خاصة في مجال تعليم اللغة الصينية ، و تم بحث سبل تطوير وسائل تعليم اللغة الصينية عبر الإنترنت، كما تبادل الخبراء وجهات النظر حول أفضل التطبيقات المستخدمة في التعلم عن بعد.
أقيمت المائدة المستديرة بمشاركة ٥٩ خبير دولي من دول مصر و الصين وكازاخستان ، وبحضور أساتذة اللغة الصينية بمعهد كونفشيوس و قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس و أساتذة اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بدولة كازاخستان و كلية اللغة الصينية بأكاديمية كازاخستان للغات و أساتذة اللغة الصينية بجامعة جوانواى للدراسات الأجنبية .
وأكدت إسراء عبد السيد أن هذا التجمع هو الأكبر في مجال تعلم اللغة الصينية يتم عن بعد ، لافتة إلى أن هذه المائدة المستديرة تعد باكورة التعاون مع خبراء من دولة كازاخستان ، آملة أن يثمر اللقاء عن مزيد من التعاون بين البلدين في مجال دراسات اللغة الصينية وغيرها من المجالات.