دور التعليم الهجين في تعلم اللغة الصينية.. مائدة مستديرة بـ كونفوشيوس عين شمس

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس مائدة مستديرة حول "التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا"، صرحت بذلك الدكتورة إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ومدير كونفشيوس جامعةعين شمس.





وأوضحت أن المائدة المستديرة تناولت أهمية التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا و كيفية تطوير أساليب تعليم اللغة الصينية في ظل حتمية التعليم الهجين ، وناقش الحضور مزايا وعيوب التعليم عن بعد خاصة في مجال تعليم اللغة الصينية ، و تم بحث سبل تطوير وسائل تعليم اللغة الصينية عبر الإنترنت، كما تبادل الخبراء وجهات النظر حول أفضل التطبيقات المستخدمة في التعلم عن بعد.





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أقيمت المائدة المستديرة بمشاركة ٥٩ خبير دولي من دول مصر و الصين وكازاخستان ، وبحضور أساتذة اللغة الصينية بمعهد كونفشيوس و قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس و أساتذة اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بدولة كازاخستان و كلية اللغة الصينية بأكاديمية كازاخستان للغات و أساتذة اللغة الصينية بجامعة جوانواى للدراسات الأجنبية .





وأكدت إسراء عبد السيد أن هذا التجمع هو الأكبر في مجال تعلم اللغة الصينية يتم عن بعد ، لافتة إلى أن هذه المائدة المستديرة تعد باكورة التعاون مع خبراء من دولة كازاخستان ، آملة أن يثمر اللقاء عن مزيد من التعاون بين البلدين في مجال دراسات اللغة الصينية وغيرها من المجالات.