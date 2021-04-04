قمة نارية بين بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفيدرالية

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأحد، في السادسة مساء، على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجميه رمضان صبحي وعبد الله السعيد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل ترتيب، للاستمرار على قمة المجموعة الرابعة.



