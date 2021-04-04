ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد موكب المومياوات الملكية.. بكري : المصريون يفتخرون بتاريخهم ووطنهم وقائدهم

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
علق الاعلامي مصطفي بكري، علي الحدث التاريخ الذي شهدته مصر امس وكان محط انظار العالم .

وغرد بكري، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " صباح الإنتصار ، التاريخ يعيد نفسه ، عظمة مصر تتجلي ، المصريون يفخرون بتاريخهم ، ووطنهم وقائدهم ، مصر أم الدنيا وحتبقي قد الدنيا ، مصر تمضي إلي الأمام وستنتصر علي كل التحديات ". 

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الملك سقنن رع يقود موكب المومياوات الملكية

مشهد مهيب.. شاهد | المومياوات الملكية تسير بشوارع القاهرة وصولا إلي متحف الحضارة

موسيقى هشام نزيه تزين موكب المومياوات الملكية

محمد هنيدي: افتكر عظمة تاريخك وأنت بتتفرج على موكب المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية .. الرئيس السيسي يشهد عرضاً موسيقياً لـ نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

خاص .. أول تعليق من أحمد عز على مشاركته فى احتفالية موكب المومياوات

ترشيحاتنا

هيدي كرم للرئيس السيسي: شكرا لك أحبك من قلبي

عازفة التمبانى فى حفل المومياوات: كنت أشعر أني أعزف في عصر الفراعنة.. فيديو

تزامناً مع زيارة رئيس وزراء العراق.. افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وأبو ظبي

سعر الدولار اليوم 4-4-2021

الأعلى للآثار: سيارات نقل المومياوات صنعت خصيصًا ضد الاهتزاز للحفاظ عليها.. فيديو

بابا مدير تصوير وماما دكتورة.. العازفة رضوى البحيري: مكنتش مصدقة رسائل الحب دي كلها |ِشاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة