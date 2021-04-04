بعد موكب المومياوات الملكية.. بكري : المصريون يفتخرون بتاريخهم ووطنهم وقائدهم

علق الاعلامي مصطفي بكري، علي الحدث التاريخ الذي شهدته مصر امس وكان محط انظار العالم .





وغرد بكري، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: " صباح الإنتصار ، التاريخ يعيد نفسه ، عظمة مصر تتجلي ، المصريون يفخرون بتاريخهم ، ووطنهم وقائدهم ، مصر أم الدنيا وحتبقي قد الدنيا ، مصر تمضي إلي الأمام وستنتصر علي كل التحديات ".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».