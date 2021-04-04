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رياضة

إنجاز تاريخي جديد لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إنجازا فريدا، بعد تسجيله هدفا في شباك أرسنال خلال المباراة التي أقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز 3 - 0.


وذكرت "ESPN" العالمية أن محمد صلاح تخطى إنجاز تيري هنري أسطورة أرسنال السابق، في مسابقة الدوري الإنجليزي.


وأضافت الشبكة العالمية أن محمد صلاح سجل 93 هدفا خلال أول 150 مباراة له في الدوري الإنجليزي، متفوقا على هنري الذي سجل 92 هدفا في نفس عدد المباريات.


وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح أصبح خامس أكثر لاعب سجل أهدافا في أول 150 مباراة، في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلف آلان شيرار أسطورة نيوكاسل، متصدر الترتيب بـ 211 هدفا، ثم هاري كين مهاجم توتنهام "105 أهداف"، ويحل أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ثالثا بـ "102 هدف"، والهولندي روود فان نستلروي رابعا بـ 95 هدفا".

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفا، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام صاحب المركز الثاني.
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