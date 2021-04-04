موعد مباراة بيراميدز ضد الرجاء في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي، اليوم الأحد، على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية.









وتقام مباراة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في تمام الساعة السادسة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 3









ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجميه رمضان صبحي وعبد الله السعيد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير، للاستمرار على قمة المجموعة الرابعة.









وشهدت قائمة بيراميدز عودة رمضان صبحى بعد غيابه عن معسكر منتخب مصر الماضي بسبب الإصابة.









وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.





خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال.





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.





خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس







