ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام أيمن: فخورة وسعيدة أني مصرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعربت الفنانة ريهام أيمن عن سعادتها بالحدث التاريخي الذي قدمته مصر أمس لنقل المومياءات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط . 

ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لحفل نقل المومياوات عبر حسابها الشخصي إنستجرام ، وعلقت قائلة : " تحيا مصر أنا فخورة وسعيدة ببلدي وبهذا الحدث العظيم والحفل الأسطوري الذي، مصر كان شكلها يفرح اوي وانا مبهورة ببلدي وسعيدة وفخورة اني مصرية ".

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إخلاء الشوارع من المارة.. محافظ القاهرة يتابع اللمسات النهائية لموكب المومياوات الملكية

بمناسبة موكب المومياوات.. إطلاق الموقع الإلكتروني لمتحف الحضارة

الملك سقنن رع يقود موكب المومياوات الملكية

مشهد مهيب.. شاهد | المومياوات الملكية تسير بشوارع القاهرة وصولا إلي متحف الحضارة

موسيقى هشام نزيه تزين موكب المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية .. الرئيس السيسي يشهد عرضاً موسيقياً لـ نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

ترشيحاتنا

روبرت يساعد في الكوارث وتطهير أماكن كورونا| انجاز جديد عالمي للقوات المسلحة

احذر..غرامة 300 ألف جنيه حال استخدامك برامج اختراق لحسابات الواتس آب

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

يخفف الإمساك وحرقة المعدة ..نوع مهمل من التوابل

قرار جمهورى بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

مصرع 3 أشخاص برصاص لصوص مجهولين بنجع حمادى

Advertisements

تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

قرارات جديدة .. ماذا سيعلن وزير التعليم خلال الساعات القادمة؟

قرارات جديدة .. التعليم تعلن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم تلغي تطبيق نظام البابل شيت في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مش هسخن .. تفاصيل صدام كارتيرون وإمام عاشور فى الجزائر وسر تجميده فى الزمالك

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

استقرار المملكة.. أمير الكويت يعلن دعمه لقرارات العاهل الأردني

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر