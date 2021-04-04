كارتيرون يكشف لـ صدى البلد سبب إيقاف إمام عاشور









وكان كارتيرون قرر إيقاف إمام عاشور، وتدربه مع فريق الشباب بالنادي، لما بدر منه في مباراة مولودية الجزائر أمس السبت، بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لا أرغب في الحديث عن هذه الخصوصيات، لكنني قررت معاقبة اللاعب وتدربه مع فريق الشباب لأسباب تأديبية".









وعلم "صدى البلد" أن إمام عاشور رفض إجراء عمليات الإحماء أثناء الشوط الثاني من مباراة المولودية، وتعامل بشكل غير لائق مع الجهاز الفني، مما دفع كارتيرون لإيقافه ورفضه التدرب مع الفريق الأول.









وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال أفريقيا.



وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته.



وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي.

علّق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على أزمته مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، خلال مباراة مولودية الجزائر.