البدري يتحدث عن أكثر شائعة أغضبته في مشوار التأهل لأمم أفريقيا

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إن ما أغضبه هو ترويج شائعات وأخبار كاذبة عن لاعبى المنتخب مثل افتعال الننى أزمة بسبب عدم مشاركته أمام كينيا وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه رفض طلب اللاعب بإصدار بيان نفى والحديث عن وجود خلافات بسبب شارة الكابتن وهذا أيضا لم يحدث.





وأضاف البدري لـ صدى البلد: جميع لاعبينا ملتزمين وأيضا الحديث عن تهرب رمضان صبحى من المنتخب عيب لأن اللاعب كان مصابا.





وشدد البدرى على أن علاقته بلاعبى المنتخب رائعة ولا توجد أزمات لأن الجميع يعلم دوره تماما والمدير الفنى هو صاحب القرار الأول والأخير فيمن يلعب ويمن يساند من خارج الخطوط .



