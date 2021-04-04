تحور الكورونا داخل جسمه .. أزمة صحية حادة لـ هشام نصر ونقله للمستشفى

يعانى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق من أزمة صحية حادة بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.





وشهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية لـ هشام نصر بشكل ملحوظ وهو ما أدى إلى نقله للمستشفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.





وكانت الأيام الماضية شهدت صدور قرار من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف هشام نصر لمدة عام بسبب اختراقه لنظام الفقاعة الطبية خلال منافسات كأس العالم للعبة والذى أقيم فى مصر خلال يناير الماضى.





وقرر الاتحاد الدولى تشكيل لجنة جديدة تدير اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين لحين إجراء انتخابات الاتحاد عقب أولمبياد طوكيو المقبلة.