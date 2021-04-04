بالأرقام .. أكاديمية البحث العلمي تكشف آخر تطورات مسابقة مختبر الشهرة

أعلن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في خلال آخر خمسة أعوام بمسابقة مختبر الشهرة التي ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بلغ عدد المتسابقين 8525 متسابقاً.





وأوضح المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أنه قد ارتفع عدد المتقدمين من 1779 عام 2017 الى 1824 متسابقاً في عام 2021 على الرغم من ظروف فيروس كورونا.





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وتعد مسابقة مختبر الشهرة احدى أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم، وتهدف إلى تنمية قدرات العلماء والمهندسين الشباب للاندماج مع الجهات المعنية والجماهير. وقد بدأت المسابقة في مصر منذ عام 2009.





وفاز عدد 11 متسابقاً بالمراكز الأولى منذ عام 2017 بمشاركة الأكاديمية وشاركوا فى المسابقة العالمية التى تعقد بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة.



