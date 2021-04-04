عمراني يستقيل من تدريب مولودية الجزائر بسبب الزمالك

قدم عبد القادر عمراني، مدرب مولودية الجزائر، اليوم الأحد، استقالته من تدريب النادي وقرر الرحيل عن الفريق.









وقالت صحيفة البلاد الجزائرية إن عمراني تقدم باستقالته عقب الخسارة أمام ضيفه الزمالك 0-2، أمس السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









ويحتاج المولودية لنقطة وحيدة من مواجهته أمام الترجي التونسي، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، للصعود إلى ربع النهائي، فيما تعني خسارته، وفوز الزمالك على تونجيث السنغالي، تأهل الفريق الأبيض مع الترجي.



