لونت أمعاءها بصبغة شعر .. عشرينية تُقدم على الانتحار بسوهاج والسبب غير معلوم
أقدمت فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر على الانتحار ، من خلال تناولها صبغة الشعر وابتلاعها ، بقرية البلابيش بحري بمركز دارالسلام شمالي محافظة سوهاج .
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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، مفاده ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (شيماء. م. أ - ٢٥ عامًا)، مُصابة بتسمم غذائي إثر ابتلاعها صبغة شعر، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.