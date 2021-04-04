لونت أمعاءها بصبغة شعر .. عشرينية تُقدم على الانتحار بسوهاج والسبب غير معلوم

أقدمت فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر على الانتحار ، من خلال تناولها صبغة الشعر وابتلاعها ، بقرية البلابيش بحري بمركز دارالسلام شمالي محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، مفاده ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (شيماء. م. أ - ٢٥ عامًا)، مُصابة بتسمم غذائي إثر ابتلاعها صبغة شعر، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى.



