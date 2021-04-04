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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلى السابق يفتح النار على والتر بواليا ويطالب بمشاركة هذا اللاعب

موسيمانى مدرب الأهلي
موسيمانى مدرب الأهلي

أبدى شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، تحفظه على المستوى الفني الذي ظهر به المارد الأحمر في مواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وحسم الأهلى تأهله إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمس أمام المريخ السودانى بهدفين في الجولة الخامسة  من المجموعة الأولى بالبطولة.


وقال شريف عبد المنعم في تصريحات إذاعية: "الأهلي فرط في صدارة المجموعة، وتسبب هذا التعادل في سيطرة فريق سيمبا على المركز الأول".


وأضاف: "أنصح موسيماني بضرورة التفكير في وضع تشكيل ثابت خلال الفترة المقبلة، والتعديلات الكثيرة تؤثر بشكل واضح على المستوى والأداء".


وتابع: " والترب واليا غير مقنع تمام ولا يمتلك شخصية النادي الأهلي ، أطالب صلاح محسن ببذل أقصى ما لديه في الفترة المقبلة من أجل اللعب والمشاركة، خاصة أن بواليا حتى هذه اللحظة غير مقنع".

 

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