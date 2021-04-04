بإطلالة كاجوال .. أروى تتألق في أحدث ظهور لها









تألقت أروى في الصور بإطلالة أنيقة، حيث أرتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية بنفس اللون، و نسقت معهما بالطو طويل أتسم بصيحة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأحمر و الأسود.





انتعلت أروي حذاء رياضي مسطح باللون أسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية الأنيقة، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمس كبيرة الحجم.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أروي على خصلات شعرها الأنسيبي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و البسيطة.





حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.