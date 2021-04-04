ابنة سامبو.. عازفة الكمان تقى عبد الرحيم تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في موكب نقل المومياوات

وجه مصري أصيل، لفت أنظار الجميع في عرض الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي، أمس، بالتوازي مع موكب نقل المومياوات الملكية الذي كان ومازال حديث العالم.

سرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تقى علي عازفة الأوركسترا، ومقارنة وجهها وطريقتها في العزف مع نقوش الفراعنة على جدران المعابد، وكيف تطابقت المشاهد بعد آلاف السنين.

ضجة على السوشيال ميديا

مع مرور عدة ساعات كشفت هويتها، وعرف الجميع أن هذه العازفة المتمكنة ذات الوجه المصري الأصيل، هي تقى علي عبد الرحيم، ابن الفنان الراحل علي عبد الرحيم الذي توفي العام الماضي بعدما قدم العديد من الأدوار الشهيرة، منها سامبو البطل في فيلم شمس الزناتي.

قالت تقى عبد الرحيم، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها فوجئت بردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركيز الجمهور مع أفراد الأوركسترا لأول مرة، ما دفعها لفتح حسابها على موقع فيسبوك بعد أكثر من عام على مقاطعته ومغادرة صفحاته بالتوازي مع انتشار جائحة كورونا.

وعبرت تقى عبد الرحيم، إن المشهد أمس كان رهيبا، ولم يكن أحد يتوقع ردود الفعل التي انتشرت على السوشيال ميديا، مشيرة إلى حرص كل أفراد الفرقة الموسيقية على تقديم مشهد يليق بضخامة وعظمة الحدث الذي يتابعه الجميع.

كواليس التحضير لعرض الأوركسترا

وكشفت عازفة الآلات الإيقاعية لصدى البلد، عن تفاصيل التحضير للعرض العالمي، التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي، وتوقفت بسبب جائحة كورونا، ثم عادت مرة أخرى منذ حوالي أسبوعين، والتدريب والعمل ليل نهار لتقديم كل الخطوات بصورة دقيقة.

وقالت تقى عبد الرحيم، إن البروفات كانت تقام عادة في الليل، بالتزامن مع بروفات الموكب في ميدان التحرير، مشيرة إلى أن عازفي الإيقاع في الفرقة كانوا حريصين على التناغم فيما بينهم لتقديم أفضل ما لديهم.

ولفتت عازفة الأوركسترا، إلى أن الحماسة التي برزت على أفراد الفرقة الموسيقية كانت نابعة من الحس الداخلي بالحدث، لكنهم لم يتوقعوا ردود الفعل خاصة أن تواجدهم داخل المتحف في حفل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منفصلا عن الأجواء التي شاهدها الجمهور على الشاشة موضحة:" الحمد لله كل حاجة مشيت بالشعرة ومظبوطة".

عازفة جدران المعابد

وعن الشكل الذي ظهرت به العازفة التي تبلغ من العمر 29 عاما، قالت إنها هي من اختارت ستايل شعرها والمكياج الذي كان يميل إلى صورة الفراعنة، لكن لبس فتيات الفرقة والإكسسوارات كانت من اختيار متخصصين.

وعن مقارنتها بصورة فرعونة عازفة مرسومة على جدار إحدى المعابد، عبرت عن سعادتها ومفاجئتها بهذه الصورة، مؤكدة على أن الأمر كان صدفة، ولم تكن تعلم بهذه الصورة من قبل، موضحة:" أنا عارفة إن في لوحات جدراية للفراعنة فيها الدف والآلات اللي شبه الناي وآلات النفخ، لكن الصورة لم تكن مقصودة بهذا الشكل" .

وتحدثت العازفة عن صعوبة المقطوعة التي لحنها هشام نزيه، مشيرة إلى أن الطاقة التي كان يبثها المايسترو نادر عباسي في الأوركسترا، ساهدت على تسهيل ما يقدمونه والتمسك بالثبات الانفعالي، وتعميق الإحساس بضخامة الحدث.

ابنة سامبو تحيي ذكرى والدها

وعبرت تقى عبد الرحيم عن فخرها بوضع صورتها إلى جانب نساء الفراعنة، وملامحها المصرية التي سعدت على إبراز مشاركتها بهذا الشكل.

وأشارت تقى عبد الرحيم إلى أنها سعيدة بربط ما قدمته أمس بوالدها الفنان الراحل علي عبد الرحيم، ووصفت الأمر على أنه بمثابة إعادة إحياء لذكراه، خاصة أنها كانت تتمنى تواجده للاحتفاء بها أمس، ومشاركة فرحتها معه، كما اعتادت طوال حياتها.

ليست تقى فقط هي العنصر الفني الممتد لتاريخ والدها، فشقيقتها نشوى ممثلة صاعدة، تشارك حاليا في مسلسل قصر النيل مع الفنانة دينا الشربيني، وعبرت العازفة عن فخرها بشقيقتها وحماستها لمشاهدتها على الشاشة في رمضان.

وقالت تقى عبد الرحيم، إن مشاهدة صورتها وشقيقتها مع والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت موجعة ومفرحة بنفس القدر.

درست تقى عبد الرحيم في معهد الكونسرفتوار منذ كانت في عمر 12 عاما، وتخصصت في آلات الإيقاع الغربية مثل الماريمبا، والإكسلفون، لكنها طورت من نفسها للتمكن من العزف على آلات الإيقاع الشرقي بمجهودها الشخصي.