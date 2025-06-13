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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو قبل الظهور الأول: أشارك في كأس العالم ولا أحد يعرفني.. والأهلي الأهم بالشرق الأوسط

ريفيرو
ريفيرو
إسلام مقلد

علّق المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، على مشاركته المرتقبة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا سعادته بقيادة أحد أعرق الأندية على مستوى العالم، ومشيرًا إلى أن عدم شهرته لا يُقلل من طموحه أو إمكانياته.

وفي حوار مع صحيفة AS الإسبانية، قال ريبيرو مازحًا: "أشارك في كأس العالم للأندية ولا أحد يعرفني.. هذا ليس ذنبي (ضاحكًا)"، في إشارة إلى بداية مسيرته التدريبية بعيدًا عن الأضواء الأوروبية.

وأضاف ريبيرو: "بدأت مشواري في أكاديمية سيلتا فيجو لفئة تحت 18 سنة، ثم انتقلت إلى العمل في فنلندا، وبعدها توليت تدريب أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وهناك حققت 5 ألقاب ووصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه تلقى عدة عروض تدريبية من أندية في تونس والمغرب والجزائر، لكنه اختار الأهلي دون تردد، موضحًا: "عرض الأهلي كان جذابًا على كل المستويات، ولم يكن من الممكن رفضه".

ووصف ريبيرو النادي الأهلي بأنه "الأكثر تتويجًا في العالم"، مشددًا على أن تاريخه الممتد لـ120 عامًا يجعله ليس فقط أهم نادٍ في إفريقيا، بل في الشرق الأوسط بأسره، خاصة لما يتمتع به من قاعدة جماهيرية ضخمة وشغوفة.

ويخوض النادي الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، فجر يوم الأحد المقبل، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة مرتقبة تترقبها الجماهير المصرية والعالمية، ضمن نسخة استثنائية تستضيفها الولايات المتحدة لأول مرة.

المدير الفني للنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو خوسيه ريبيرو بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

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