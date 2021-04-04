منذ بدء الموجه الثانية.. زيادة التعافي من كورونا إلى ٢٢٠ حالة بمستشفى قفط التعليمى بقنا

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الأحد، عن خروج ٤ حالات جديدة من مصابي بفيروس كورونا، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، سجلنا اليوم الأحد تعافي و خروج ٤ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفي إلى ٢٢٠ حالة تعافي منذ بدء اموجة ثانية لجائحة كورونا.

وأضاف كمال، بأن المستشفي يعمل مع المرضي وفقًا لبرتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة، إضافة إلي دور الأطقم الطبية في الدعم النفسي الذي يساهم كثيرًا في ارتفاع حالات التعافى و تماثل المرضى للشفاء خلال وقت وجيز.

وقال الدكتور مصطفى عز، المشرف الطبي، إن الحالات التي تماثلت للشفاء، تعد من كبار السن، حيث تنوعت أعمارهم ما بين ١٠ إلى ٧٥ عامًا، فيما تباينت حالاتهم الصحية ما بين متوسطة و حرجة.

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وناشد الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، المرضي و المواطنين بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، و مساندة الدولة في جهودها للحد من انتشار الفيروس.





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