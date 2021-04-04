فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية اللصوص المتهمين بقتل 3 أشخاص بنجع حمادي

بدأت أجهزة الأمن بنجع حمادى، فحص كاميرات المراقبة، بمنطقة كوم السيد التابعة لقرية أولاد نجم، لكشف ملابسات مقتل ٣ أشخاص بينهم أب وابنه.





كما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية المتهمين بقتل المجنى عليهم وسرعة ضبطهم والسلاح المستخدم والسيارة المسروقة التى حاولوا الهروب بها.





وكشفت التحريات الأولية، أن اللصوص المتهمين بارتكاب الجريمة ٤ أشخاص، أثناء مطاردة الضحايا لهم، أطلقوا وابل من الأعيرة النارية بشكل عشوائى، أدى لمصرع الأب وابنه فى الحال، وإصابة الثالث و وفاته عقب الوصول للمستشفى.





وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع ٣ أشخاص بينهم موظف وابنه برصاص مجهولين بمنطقة كوم السيد التابعة لقرية أولاد نجم.





تبين مصرع كل من: عبد الرشيد شعبان محمد 47 عامًا، و الهواري نظير عبد العاطي صديق 40 عامًا، موظف بالكهرباء، و ابنه عمار 16 عامًا.





نقلت جثث المجنى عليهم إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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