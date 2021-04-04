معلول يظهر في الأهلي ويستكمل برنامجه في «الجيم»

عاد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، وتواجد اليوم في «الجيم» بملعب التتش بالجزيرة؛ لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.





واطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على حالة اللاعب خلال جلسة معه بعد عودته من بلاده؛ لاستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل النادي.





واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم، دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس، بعد خوض مباراة المريخ في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .



