زياد نوفل يودع منافسات السيف ببطولة العالم لناشئي السلاح

ودع زياد نوفل لاعب المنتخب المصري للناشئين للسلاح منافسات سلاح السيف ببطولة العالم للناشئين والشباب، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021 علي الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.





وخسر زياد نوفل في دور الـ 16 أمام الكوري الجنوبي جون سونج بارك بنتيجة 15-12 ،بعد أن تأهل لهذا الدور حيث فاز على لاعب جورجي بدور ال 32 لاشا كوتشوك هيدزي بنتيجة 15-12.





كما ودع فارس باسم البطولة من منافسات الدور الـ64 بعد خسارته من لاعب بلغاريا أرتور هالايد زينكا بنتيجة 15-13.





وأيضا ودع أحمد السداوي المنافسات من دور ال32 علا خسارته أمام التركي إيفي دينك بنتيجة 15-10.



