مسلسل النمر| هروب من الثأر وتجارة الذهب .. الأبرز

يشارك الفنان محمد إمام فى السباق الرمضانى 2021 بـ مسلسل النمر وتدور أحداث المسلسل في إطار درامى تشويقى، حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات ،وخضع محمد عادل إمام، لاستعدادات خاصة، وتمرينات قاسية داخل صالات الألعاب الرياضية، بشأن التجهيز لشخصيته التي يلعبها في مسلسل "النمر"









أحداث مسلسل النمر





تدور أحداث مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر ويجسد محمد إمام ضمن احداث مسلسل "النمر" شخصية شاب صعيدى يهرب من الثأر الى القاهرى ومن المقرر عرض المسلسل ضمن الايام القليلة القادة تضامنا مع حلول شهر رمضان









أبطال مسلسل النمر





ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.





تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارس شخصي له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.









قنوات عرض مسلسل النمر





ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ، منصة Watch iT.





مسلسل النمر محمد إمام من وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل



