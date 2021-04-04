الدورى الإنجليزي .. توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل

تعادل فريق توتنهام مع منافسه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التى اقيمت ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





سجل هاري كين هدفي فريق توتنهام في الدقيقة 30 ، 34 من عمر اللقاء، في حين سجل جويلينتون الهدف الاول فريق نيوكاسيل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.





وقبل نهاية المباراة نجح فريق نيوكاسيل يونايتد في إدراك التعادل بهدف عن طريق جوزيف ويلوك في الدقيقة 85 .









وتفوق هاري كين في صراع هدافي الدوري الانجليزي على محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول.





ويصبح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي :





1 - هاري كين : 19





2 - محمد صلاح :18





3 - بورنو فيرنانديز : 16





4 - باتريك بامفورد : 14





تشكيل توتنهام :





حراسة المرمي : لوريس





الدفاع : تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون





الوسط : هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس





الهجوم : فينيسيوس - هاري كين





ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

تعادل فريق توتنهام مع منافسه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التى اقيمت ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





سجل هاري كين هدفي فريق توتنهام في الدقيقة 30 ، 34 من عمر اللقاء، في حين سجل جويلينتون الهدف الاول فريق نيوكاسيل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.





وقبل نهاية المباراة نجح فريق نيوكاسيل يونايتد في إدراك التعادل بهدف عن طريق جوزيف ويلوك في الدقيقة 85 .









وتفوق هاري كين في صراع هدافي الدوري الانجليزي على محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول.





ويصبح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي :





1 - هاري كين : 19





2 - محمد صلاح :18





3 - بورنو فيرنانديز : 16





4 - باتريك بامفورد : 14





تشكيل توتنهام :





حراسة المرمي : لوريس





الدفاع : تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون





الوسط : هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس





الهجوم : فينيسيوس - هاري كين



