رئيس صندوق مصر السيادى: طرح كراسة لتطوير مجمع التحرير



أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن شهر أبريل الجاري سيشهد بارقة أمل من خلال طرح كراسة لتطوير مجمع التحرير أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، والذي يشمل تقديم خدمات فندقية وسياحية وغيرها من المزايا.





وقال سليمان - خلال مؤتمر أخبار اليوم العقارى، اليوم /الأحد/ - إن "مصر نجحت في ضخ العديد من رؤوس الأموال (الأجانب والعرب)، وكان هذا بمثابة شهادة ثقة تستغلها مصر حاليا، خاصة وأن مصر لديها شهية واسعة للاستثمار في البنية الأساسية".

وأضاف: أن "الصندوق تم إنشاؤه منذ 3 أعوام، ويستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق خطة الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

وأوضح أن الصندوق يستهدف أيضا تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال إنشاء مجموعة من الصناديق الفرعية لجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج محليا وعربيا ودوليا، منوها بأنه يتم العمل حاليا على العديد من المشاريع بكافة القطاعات المختلفة.

وشدد سليمان على أن الصندوق يعمل على تقديم مُنتج، وهو إعادة استغلال الأصول غير المستغلة من خلال منظور واسع المدى وهو ضخ الاستثمارات القوية للعمل في مجال البنية التحتية.

ولفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الصندوق من خلال التطوير السياحي، وبالاشتراك والتعاون مع وزارة السياحة لتطوير الأماكن والمناطق السياحية، باعتبار أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تجعلها تتصدر دول العالم سياحيا.