هل يجوز لشخص إخراج صدقة وهو عليه دين؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز للشخص أن يخرج صدقة وهو عليه دين؟".





وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلًا إنه يجوز أن يخرج الشخص المدين صدقة، ولكن الأفضل والأولى أن يسدد ما عليه من دين، لأن سداد الدين هو الذي سيحاسب عليه أما الصدقة فلن يسأل عنها.





وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك قاعدة فقهية تقول "الاشتغال بغير المقصود إعراض عنه" أي كأنك تعرض عن سداد الدين.





ونبه "شلبي" على ضرورة أن يقوم الإنسان بتجميع مبلغ من المال ويسدد ما عليه من دين أفضل وأولى، فنقدم المهم على الأهم.