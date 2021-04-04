محافظ أسيوط يشارك في الملتقى العلمي الأول ويكرم أطباء الصحة والجامعة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، بعض أساتذة وأطباء جامعة أسيوط وبعض قيادات مديرية الصحة والأطباء المشرفين على وحدة علاج أورام الثدى بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" والتي تم افتتاحها اليوم وتعد أول وحدة على مستوى مستشفيات الصحة من نوعها بالمحافظة والتي تقدم خدماتها بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة واكتشاف وعلاج أورام الثدي.





جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى العلمي الأول لوحدة أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام والذي عقد بمركز تدريب مديرية الصحة بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي عبدالعليم مدير المستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام "الشاملة" والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والعميد علاء سليمان عضو مجلس النواب ولفيف من أساتذة واطباء مستشفيات جامعة أسيوط ومديرية الصحة.





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بدأت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتورة ايمان موسى المشرف على وحدة علاج أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" وشرح عن نشاة الوحدة وأعمال التطوير ثم كلمة للدكتورة نغم نبيل أستاذ الأشعة بجامعة أسيوط والتي استعرضت خلالها جهود تطوير وحدة علاج أورام الثدي وأهم الأجهزة بالوحدة ثم كلمة الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة التي رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور ثم وجه الشكر لرئيس جامعة أسيوط وأساتذة وأطباء جامعة أسيوط الذين شاركوا في تطوير وحدة الأورام بمستشفى أسيوط العام وتدريب الكوادر الطبية والعاملين بالوحدة لتشغيلها وفقًا للمواصفات والاشتراطات العلمية والإستفادة من خبرات أطباء جامعة أسيوط في علاج وجراحة الأورام.





ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ونوابه وجميع أساتذة الجامعة وقيادات مديرية الصحة على الجهد المبذول في مواجهة جائحة كورونا والتعاون المشترك لمواجهة تداعيات تلك الجائحة واستيعاب المرضى من مختلف مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا كما وجه الشكر لجميع الأساتذة والأطباء الذين شاركوا وأشرفوا على إنشاء وحدة علاج أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "دعم صحة المرأة" وتحقيق أقصى استفادة منها.



