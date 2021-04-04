11 وصفة طبيعية لعلاج آلام الأسنان واللثة

يعد ألم الأسنان أسوأ ما يمكن أن تواجهه في الحياة لذا سعى قدماء البشر في مختلف البلدان على مر التاريخ لاكتشاف النباتات التي تساعد على الشفاء وتقليل التورم وعلاج اللثة والم الاسنان.

ونقدم لكم أبرز طرق علاج الام اللثة والاسنان بـ 11 وصفة طبيعية، وفقا لما ذكره موقع " rdhmag " .

الزعتر: انتشار الزعتر في حديقتي جعلني أشعر بالفضول حول خصائصه الطبية، استخدمه الرومان واليونانيون القدماء بشكل موضعي لتخفيف الأوجاع والآلام والالتواءات، زيت الزعتر ، المتوفر في متاجر الأطعمة الصحية ، يتسبب في ارتفاع الدم إلى سطح الجلد ويمكن استخدامه لعلاج آلام الأسنان.





الثوم : استخدمت الثوم عجينة لعدة قرون لعلاج أوجاع الاسنان، إذ يمكنك إما هرس فص من الثوم وإضافة قليل من الملح قبل التقديم على منطقة الخفقان أو مضغ القرنفل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. يدعي البعض أنه بعد التطبيق الأولي ، اعتاد المستخدم على الرائحة النفاذة للثوم.





زيت القرنفل: القرنفل له خصائص مضادة للجراثيم وأيضا العلاج الشعبي لاوجاع الاسنان. يوجينول ، مستخلص من برعم القرنفل ، مسكن طبيعي ، وبعد اللدغة الأولية ، يدعي المستخدمون أنه يخفف الألم. ونشأ نبات القرنفل في إندونيسيا ، وقد تم جلبه إلى إفريقيا منذ قرون. وفي إفريقيا ، تخدش القبائل مثل Bemba و Zula براعم الزهور المجففة، والنتيجة هي زيت طيار يمكن وضعه مباشرة على وجع الاسنان.





المريمية : علاج مؤقت آخر لآلام الأسنان تعود أصوله إلى بولونيا بإيطاليا. ويُقال إن الشاي المصنوع من ملعقتين كبيرتين من المريمية المجففة أو الطازجة يوفر الراحة عند التحريك. ويمكن أيضًا وضع المريمية المعبأة على الخد فوق منطقة الألم.





كيس ورقي وخل وفلفل : علاج ريفي ممتع قديم يرى الناس ينقعون قطعة صغيرة من كيس ورقي بني في الخل. وبعد أن يجف هذا ، يرش جانب واحد من الورق بالفلفل ويطبق خارجيًا على المنطقة المصابة. سيوفر الإحساس بالدفء بعض الراحة المؤقتة حتى من النوبات الحادة الأكثر إيلامًا.





الزنجبيل : أدرك الطب الشعبي القديم في هاواي أن للزنجبيل العديد من الخصائص العلاجية.. وبعد 15 عامًا من التدريب المهني للعلاج بالأعشاب ، يمكن للمعالج القدير تشكيل جذور الزنجبيل المحمصة لتغطية السن. ويقال إن العض على هذا لفترة من الوقت يفرز اللعاب وينقع السن المؤلم ويؤدي إلى الراحة.





شاي البابونج :غالبًا ما يستخدم شاي البابونج كمادة علاجية لألم الأسنان.. ضع كيس الشاي في ماء مغلي ، ثم أخرجه ، وضعه على السن الملتهب أو على الجزء الخارجي من الخد بالقرب من السن المؤلم. كرر حسب الضرورة.





بذور اليانسون: تم استخدام بذور اليانسون بطرق متعددة من قبل المصريين قاموا بمضغ بذور اليانسون للمساعدة في تخفيف آلام الأسنان وشربوا شاي اليانسون لتحسين الهضم والسعال وتخفيف الصداع أوصى الطبيب ديوسكوريدس الذي عاش في القرن الأول بدم حفنة من بذور اليانسون ونقعها لمدة 10 دقائق في الماء المغلي الشاي الصحي صالح للشرب بعد تصفية البذور.





البردقوش: البردقوش ، وهو نوع من التوابل المستخدمة على نطاق واسع في الطبخ الإيطالي، كان يستخدم أيضًا لتهدئة آلام الأسنان.. في وقت مبكر يعود إلى 372-287 قبل الميلاد، كتب ثيوفراستوس ، تلميذ أرسطو ، أن المصريين كانوا يستخدمون البردقوش لتهدئة آلام الأسنان لمئات السنين.. اليوم ، يستمر استخدامه في غرب آسيا.. ومنذ 75 عامًا ، وضع اليهود في فلسطين قطرات من زيت البردقوش مباشرة في تجاويف الأسنان.





البصل المقلي: روسيا لديها علاج مختلف للمساعدة في تهدئة أوجاع الأسنان التي تشبه العلاج بالابر.. لف البصل المقلي بقطعة قماش صغيرة.. إذا كان ألم السن في الجانب الأيمن من الوجه ، ضع البصل على الرسغ الأيمن.. إذا كان هناك ألم في السن على اليسار ، ضع البصل على الرسغ الأيسر، وإذا كان الألم في الأسنان الأمامية ، ضع الكيس أسفل مفصل إبهام أحد الرسغين أو كليهما.





فلفل كايين "الفلفل الحار" : في أجزاء من أمريكا الجنوبية والمكسيك وجزر الكاريبي ، يقدم الفلفل الحار علاجًا قويًا لدرجة أن البعض يدعي أن آلام الأسنان أصبحت شيئًا من الماضي، قم بإزالة الجزء العلوي من جراب الفلفل الحار وإزالة البذور، املأ الكبسولة بالملح وخل النبيذ حتى تمتلئ الكبسولة. اخبزيها في الفرن حتى يصل الخل إلى نقطة الغليان. أخرجه من الفرن واغمس قطعة قطن في جراب الفلفل، ضعه على السن المؤلم فورًا واستمر حسب الحاجة.





الكمون واللبان والخروب: كان قدماء المصريين يبجلون شجرة الخروب بما يكفي لطلاءها على جدران المقابر الشهيرة، تم وضع أجزاء متساوية من الكمون المطحون واللبان والخروب على الأسنان التي "تآكلت" أوعلى اللثة حيث يوفر الراحة.