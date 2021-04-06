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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يؤثر على القوة العقلية والعصبية.. مرض أشد خطورة من كورونا يهدد العالم

صدى البلد

كشفت دراسة إسبانية عن جائحة مرضية خطيرة تعصف العالم بعد انتهاء وباء كورونا ولكنها ستكون اشد فتكا وخطوة من كوفيد-19

 

حيث اكد الباحثون عن الدراسة ان الجائحة القادمة اخطر لانها تلعب علي القوة العقلية والعصبية ومشاكل الصحة النفسية الناجمة عن فيروس كورونا وفقا لمعهد برشلونة للصحة العالمية

حيث ان "جائحة كوفيد-19 أثرت على صحة النفسية للناس، وأيضا على أهدافهم الشخصية واسرهم ودورهم في العمل واستقرارهم الاقتصادي".

كيف اثر فيروس كورونا علي الصحة النفسية

 أما العوامل الأخرى التي عمقت هذه الأزمة فتشمل تعديل الأدوار الأسرية، والعنف الأسري، والعزلة، والوحدة، والحزن بسبب فقدان الأسرة أو الأصدقاء، والقلق العام، والإرهاق المهني، وضغوط ما بعد الصدمة.

 وأشارت الدراسة أيضا إلى أن ما بين 30 و 60 في المائة من مرضى كوفيد-19 يعانون من تأثر جهازهم العصبي المركزي والطرفي، وهو ما يؤدي إلى مشاكل مختلفة لها علاقة بالصحة النفسية

 

امراض نفسية سببها فيروس كورونا

يعد الهذيان  الخمول أكثر المتلازمات العصبية النفسية حدة وتكرارا التي يعاني منها مرضى كوفيد-19، تليه حالة من الاكتئاب والقلق، فيما يعد الاكتئاب والإرهاق من الاضطرابات التي تدوم طويلا.

وحث معهد برشلونة للصحة العالمية على وضع استراتيجيات خاصة بالحماية الاجتماعية لمكافحة المشكلات الناشئة  غير المتوقعة للأحباء، والوحدة والعزلة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية وتمويل الخدمات الاجتماعية لمساعدة الأسر المحتاجة.

كورونا فيروس كورونا الصحة النفسية أمراض القوة العقلية

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