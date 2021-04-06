عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هليوبوليس يكرم أحمد صلاح نجم طائرة النادي الأهلي

صدى البلد

حرص مسؤولو نادي هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، على تكريم أحمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم النادي الأهلي للكرة الطائرة بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي كواحد من أفضل 100 لاعب في العقد الأخير.

وجاء التكريم على هامش مباراة الأهلي وهليوبوليس بالدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وحضر التكريم كلًا من النائب عمرو السنباطي والدكتور محمد صدقي و المهندس هشام سند والدكتورة شيرين محفوظ والدكتور محمد عرفة مدير النشاط الرياضي ووائل العايدي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي هليوبوليس.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في الفوز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0.

الأهلى الدوري الممتاز نادي الأهلي مجلس النواب هليوبوليس عضو مجلس النواب عمرو السنباطي أحمد صلاح

ترشيحاتنا

تعرف على مكان مباراة الأهلى و سيمبا التنزانى فى أبطال افريقيا

أرخص الأسعار وأجود الأنواع.. الياميش والسلع الأساسية في معرض أهلا رمضان

سد النهضة.. وزير الخارجية: حال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا

أثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء| هاني رسلان : أديس أبابا لا تعي ما تفعله وتدفع بـ المنطقة للهاوية

بعد تصدرها المبيعات الكورية .. مواصفات كيا EV6 الكهربائية

الأولى عالميا.. مدينة عربية تتصدر قائمة أكثر المدن استجابة لـ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث للميت قبل 40 يوما من وفاته؟ .. 3 علامات تنذر باقتراب الموت

تعطل سفينة أخرى ترفع علم اليونان بالمجري الملاحي لـ قناة السويس

رئيس الوزراء : تطبيق الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية

بعد تعنت إثيوبيا.. تحرك جديد من مصر والسودان بشأن سد النهضة

سعر البنزين الجديد.. تغيير الأسعار خلال ساعات| تفاصيل

آذونى بكل سهولة.. ماذا قالت أسما شريف منير بعد انفصالها عن زوجها

ميدو يفضح فاروق جعفر بشأن تدمير نادي للزمالك.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

المزيد