هليوبوليس يكرم أحمد صلاح نجم طائرة النادي الأهلي

حرص مسؤولو نادي هليوبوليس برئاسة عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، على تكريم أحمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم النادي الأهلي للكرة الطائرة بعد اختياره من قبل الاتحاد الدولي كواحد من أفضل 100 لاعب في العقد الأخير.

وجاء التكريم على هامش مباراة الأهلي وهليوبوليس بالدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وحضر التكريم كلًا من النائب عمرو السنباطي والدكتور محمد صدقي و المهندس هشام سند والدكتورة شيرين محفوظ والدكتور محمد عرفة مدير النشاط الرياضي ووائل العايدي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي هليوبوليس.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في الفوز على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0.