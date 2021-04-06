الزراعة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية..ونواب: خطوة جادة لتنفيذ القانون..وتحسين جودة المنتج ..وفتح مجالات أوسع للتصدير أبرز فوائدها

برلماني : الزراعة العضوية تسهم فى تحقيق نتائج جيدة على المستويين البيئي والصحي

نائب: إصدارها يضمن الحفاظ على حقوق و واجبات الدولة والمواطن

وكيل زراعة النواب: تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.



وحول هذا الأمر أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأهمية إصدار اللائحة التنفيذية للعمل بالقانون، وضمان تنفيذه في الموعد المحدد له، مشيرين الى الدور الكبير الذي تلعبه الزراعة العضوية في تحسين جودة المنتج الزراعي، نتيجة خلوها من الأسمدة والمبيدات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق المنافسة العالمية للمنتجات الزراعية.



بداية ثمن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهود وزارة الزراعة، وذلك بإصدارها اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، مشيرا إلى أن تفعيل القوانين يأتي دائما بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به ، و التي تحدد كيفية العمل بالقانون وتنفيذ موعده .

وأكد " ملك" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ، أن الزراعة العضوية ستصنع طفرة حقيقية في قطاع الزراعة ، إلى جانب أنها ستؤدى إلى تحقيق نتائج طيبة ، على المستويين البيئي والصحى ، علاوة على أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين صورة المنتج الزراعي المصري ، و الذي أصبح عليه اقبال كبير في الأسواق العالمية ، الأوربية كانت أو الاسيوية.

وأوضح أن الزراعة العضوية تهدف في المقام الاول الى الحفاظ علي الصحة العامة للمواطن من جهة ، والصحة النباتية والبيئة من جهة أخرى، لافتا الى أنها تعتمد على سياسة استبدال الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية مفيدة.

من جانبه أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والممثلة في وزارة الزراعة واستحداث كافة الوسائل والاساليب الداعمة في تطوير المنظومة الزراعية باعتبارها قاطرة التنمية الاساسية التي تدفع عجلة الانتاج الي الامام فضلا عن خلق حالة من التكامل الاقتصادي.

وأوضح " يحيي" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ، أمر في غاية الأهمية حيث أنه سيضمن الحفاظ على كلا من الحقوق والواجبات للدولة من جهة ، وللمواطن من جهة أخرى، فضلا عن أنها ستكون بمثابة خطوة جادة لتنفيذ القانون.

وعن مزايا الزراعة العضوية ، تابع النائب حديثه قائلا:" لها مردود إيجابي علي البيئة ، وتعمل على مكافحة أفضل للحشائش والآفات ، إلى جانب تشجيع النشاط البيولوجي في التربة، وحماية جودة التربة ، نتيجة لاستخدام مواد عضوية .



وفى نفس السياق ثمن النائب، صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ، مؤكدا أن توجهيات القيادة السياسية تتبني في سياستها الحالية كل ما يهدف الى تطوير المنظومة الزراعية، لدفع عجلة الإنتاج الي الأمام ، فضلا عن خلق حالة من التكامل الاقتصادى .



وأكد " عبد الفتاح " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ، سيكون له العائد الايجابي الاكبر، وذلك من خلال مساهمتها في فتح مجالات عالية للتصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي ، علاوة على كونها من الوسائل الداعمة ، و المفيدة نتيجة خلوها من الاسمدة والمبيدات.



و وجه وكيل لجنة الزراعة الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي ، واستحداث كافة الوسائل والاساليب الداعمة، لدعم الفلاح من جهة ، وتنمية الصادرات من جهة أخرى، بما يحقق المنافسة العالمية للمنتجات الزراعية.



يشار إلى أن أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق

‏وقال القصير أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء باعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والاحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية ( وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية ) ومسئوليات والتزامات مختلف اطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية .

وأكد وزير الزراعة على أهمية وجود تشريع مصري للزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد علي مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي مشيرا الى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة الي الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية الي دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك هذا علاوه علي ان الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية .





وحول أهمية الزراعة العضوية قال القصير إنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الطبيعية للافات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي وذلك نظرا لانها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية باسمدة عضوية ومركبات حيوية كما ان الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.



واضاف القصير أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية بالإضافة إلى أن الزراعات العضويه المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية ولهذا فإنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وبصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالي فان كافة اطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل علي الاستفادة القصوي منه.