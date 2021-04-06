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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أساليب تدريب الأطفال على حماية أنفسهم من التنمر والتحرش.. فيديو

أساليب تدريب الأطفال على حماية أنفسهم من التنمر والتحرش.. فيديو

تحرش
تحرش

قالت الدكتورة نشوى لويز، أخصائي الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، إن هناك ضرورة لتعليم الأبناء و تدريب الأطفال على كيفية حماية خصوصية أجسامهم، وبأن المناطق الخاصة ليست عيبًا، خاصة وأن المتحرش يلجأ إلى التحرش بالأطفال من خلال القول: "تعالى نشوف المناطق العيب".

وتابعت "لويز"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن هناك ضرورة لـ تدريب الأطفال على مبدأ الخصوصية، وبأن الله لم يخلق شيئًا عيبًا، محذرة الأمهات من فتح باب الحمام أثناء الاستحمام أمام الأطفال، لأن هذا يهدر تطبيق فكرة الخصوصية.

ولفتت إلى أن التنمر يعتبر إيذاء نفسيا، و تدريب الأطفال على حماية أنفسهم سواء من التنمر أو التحرش يكون من خلال بناء شخصية قوية قادرة على وقف أي اعتداء بالقول: "مش من حقك".

تدريب الأطفال التحرش التنمر حماية الأطفال نشوى لويز

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