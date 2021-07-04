عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة أنيقة في تطبيق واتساب تربط أندرويد وiOS قريبا

واتساب يربط بين الأجهزة
واتساب يربط بين الأجهزة الذكية

أفاد تقرير جديد نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن تطبيق التراسل الاجتماعي الأشهر واتساب WhatsApp، سيحصل قريبا على ميزة أنيقة تسمح للمستخدمين بـ نسخ سجلات الدردشة الخاصة بهم احتياطيًا عبر الإنترنت، ونقلها بين الهواتف الذكية المختلفة

ووفقا لموقع الويب المستقل WABetaInfo، فإن تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك"، يستعد لتغيير بعد القيود الخاصة بنقل البيانات بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، حيث ستسهل الميزة الجديدة نقل سجلات الرسائل وملفات الوسائط المستلمة على حساب "واتساب" لمستخدم يريد ترحيل حسابه أو نقله لهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف آيفون جديد أو العكس.

 

وحسبما ذكر الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، فأن ميزة نقل الحساب متاحة حاليا لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، ومن المتوقع أن تصل لمستخدمي التطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد iOS مع أحد الإصدارات المستقبلية لـ "واتساب".

ميزة نقل الدردشات بـ واتساب

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي "واتساب" حاليا، يمكنهم القيام بنقل الملفات والبيانات الخاصة بهم، في حالة أرادوا استبدال هواتفهم الذكية لجهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف والاحتفاظ بدردشات "واتساب" كما هي، نسخ سجلات المراسلة احتياطيا باستخدام الخدمات السحابية التابع لها نظام تشغيل الهاتف، حيث يستطيع مالكو أجهزة iOS حفظ الدرشات عبر سحابة iCloud التابعة لآبل، بينما سجلات أجهزة أندرويد تحفظ في جوجل درايف المملوك لجوجل.

 

 

ومن المقرر أن يحصل تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على العديد من المزايا الجديدة خلال العام الجاري 2021، والتي تم رصدها في النسخ التجريبية على مدار الأشهر الماضية، حيث سيحصل مستخدمو التطبيق على نظامى التشغيل أندرويد وios، في التحديثات المستقبلية القدمة للتطبيق على مدار العام الجاري، على ميزات جديدة أهمها:

1. تكامل واتساب مع  مقاطع ريلز من إنستجرام.

2. ميزة اختفاء الصور.

3. دعم متعدد الأجهزة.

4. ميزة تسريع الرسائل الصوتية.

5. ميزة لقراءة الرسائل لاحقا.

6. ميزة تسجيل الخروج.

7. الانضمام لمكالمات الفيديو الفائتة.

8. ميزة إخفاء آخر ظهور لأشخاص محددين.

WhatsApp الهواتف الذكية تطبيق واتسآب واتساب iCloud

ترشيحاتنا

تسليم الملفات.. بدء المرحلة الثانية بمسابقة وظائف المحطات النووية اليوم

اجتماع مهم بالتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة بـ 4 أيام

أول تعليق من ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

إدخال الوقود لـ غزة.. واعتقال عنصر أمن فلسطيني بزعم إطلاق النار

اليوم.. المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات تراخيص البناء في المحافظات

السودان يرحب بإعلان مجلس الأمن تدخله في أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميزة أنيقة في تطبيق واتساب تربط أندرويد وiOS قريبا

بعد حظر الجماهير .. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

شركة طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ