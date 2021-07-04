ميزة أنيقة في تطبيق واتساب تربط أندرويد وiOS قريبا

أفاد تقرير جديد نشره موقع "gsmarena" التقني، بأن تطبيق التراسل الاجتماعي الأشهر واتساب WhatsApp، سيحصل قريبا على ميزة أنيقة تسمح للمستخدمين بـ نسخ سجلات الدردشة الخاصة بهم احتياطيًا عبر الإنترنت، ونقلها بين الهواتف الذكية المختلفة

ووفقا لموقع الويب المستقل WABetaInfo، فإن تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك"، يستعد لتغيير بعد القيود الخاصة بنقل البيانات بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، حيث ستسهل الميزة الجديدة نقل سجلات الرسائل وملفات الوسائط المستلمة على حساب "واتساب" لمستخدم يريد ترحيل حسابه أو نقله لهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف آيفون جديد أو العكس.

وحسبما ذكر الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، فأن ميزة نقل الحساب متاحة حاليا لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، ومن المتوقع أن تصل لمستخدمي التطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد iOS مع أحد الإصدارات المستقبلية لـ "واتساب".

ميزة نقل الدردشات بـ واتساب

وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي "واتساب" حاليا، يمكنهم القيام بنقل الملفات والبيانات الخاصة بهم، في حالة أرادوا استبدال هواتفهم الذكية لجهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف والاحتفاظ بدردشات "واتساب" كما هي، نسخ سجلات المراسلة احتياطيا باستخدام الخدمات السحابية التابع لها نظام تشغيل الهاتف، حيث يستطيع مالكو أجهزة iOS حفظ الدرشات عبر سحابة iCloud التابعة لآبل، بينما سجلات أجهزة أندرويد تحفظ في جوجل درايف المملوك لجوجل.

WhatsApp says that apps that claim to move your chat history between phones violate their Terms of Service.https://t.co/MK4tJmBGrc pic.twitter.com/Vz423jIVuv — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2019

ومن المقرر أن يحصل تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على العديد من المزايا الجديدة خلال العام الجاري 2021، والتي تم رصدها في النسخ التجريبية على مدار الأشهر الماضية، حيث سيحصل مستخدمو التطبيق على نظامى التشغيل أندرويد وios، في التحديثات المستقبلية القدمة للتطبيق على مدار العام الجاري، على ميزات جديدة أهمها:

1. تكامل واتساب مع مقاطع ريلز من إنستجرام.

2. ميزة اختفاء الصور.

3. دعم متعدد الأجهزة.

4. ميزة تسريع الرسائل الصوتية.

5. ميزة لقراءة الرسائل لاحقا.

6. ميزة تسجيل الخروج.

7. الانضمام لمكالمات الفيديو الفائتة.

8. ميزة إخفاء آخر ظهور لأشخاص محددين.