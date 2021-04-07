موظفو مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يقدمون هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى| شاهد

قدم مجموعة من عمال وموظفى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى، من نسيج إحدى إصدارات المجمع.

وأكد سامح العكارى، خلال كلمته، بفاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة، أنه لم يعد استخدام التكنولوجيا أو الرقمنة من رفاهيات العصر ولكنها أصبحت لزاماً لتحقيق الأهداف والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات لاصدار كافة الوثائق على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المجمع سيعمل على إصدار وثائق الزواج والرقم القومى والحصول على كارت ذكى موحد يوفر متطلبات التأمين والبيانات وتجميع قواعد بيانات رقيقة ومؤمنة لتوفير الدعم متخذى القرار بشكل تحليلى ودقيق ودعم جهود أجهزة الدولة فى إجراءاتها فى التحول للشمول المالي ويساعد على السيطرة من التهرب الضريبى والغش التجارى، طبقاً لأحداث المعايير الدولية فى مجال التأمين التكنولوجى.

ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

ويعد امتلاك مصر هذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، استمرارا للسير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.

ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.