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رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: مشروع مصر للإنتاج الزراعي يحقق اكتفاء ذاتيا من بعض المحاصيل

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشروعات الحيوية العملاقة التى ستحقق لمصر مزايا كبيرة وله مردود إيجابي قوى على قطاع الزراعة والاقتصاد المصرى ونقلة نوعية كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الزراعية اضافة لتصدير المنتجات الزراعية لدول العالم.

وأكدت  أن هذا الانجاز يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصرى ويضاف لسجل الانجازات القومية العملاقة التى تتم الآن على أرض الواقع ، حيث إنه يتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة ويهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ويمتد على مساحة 500 ألف فدان.

 

وأشادت فى بيان صحفى لها  بجهود الرئيس السيسى في قطاع الزراعة واهتمامه به وباللقاءات المهمة له مع عدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع لاطلاعه على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج ، ودعوته لزيادة استثماراتهم في المشروع ، مشيدة بتكليفاته الواضحة للحكومة بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.


وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب إن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمشروعات القومية والتنموية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، مشيرة إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات، وتم تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي المصرى وآخرها هذا المشروع العملاق.

مجلس النواب الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر خطة الإصلاح الإقتصادي

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