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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن الغذائي.. تعرف على مصادر ري مشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة

صدى البلد

قال الدكتور محمد عزت، المنسق الفني للفرق البحثية لمشروع محور "الضبعة"، إن هناك مشروعا على مساحة مليون فدان بالدلتا الجديدة، به شقان، أحدهما الشرقي وهو مشروع "مستقبل مصر" على مساحة 500 ألف فدان، والثاني مشروع على مساحة 688 ألف فدان، تحت مسمى "دلتا مصر الجديدة".

و أوضح "عزت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر المذاع على قناة "الفضائية المصرية أن مشروع مستقبل مصر على مساحة تزيد على 500 ألف فدان تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في رى الحاصلات الزراعية .

و أضاف "المنسق الفني للفرق البحثية لمشروع محور الضبعة"، أن مشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية هو أحد أهم المشروعات التنموية الواعدة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين و تصدير الفائض للخارج مما يساهم في تقليل الاستيراد و توفير العملة الصعبة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

و أوضح أن مصادر المياه ،هي مياه سطحية ناتجة عن معالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة للمياه العذبة المتدفقة من أحد فروع نهر النيل و هي تكفي لزراعة من 300 لـ400 ألف فدان في هذه المنطقة.

و أشار إلى أن المشروع يوفر حوالي 7 ألاف فرص عمل مباشرة و اكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما يسعى المشروع لتوفير الميكنة الزراعية بأحدث المعدات و التقنيات لأتمام العملية الزراعية المختلفة بجودةٍ عالية .

وأوضح أن الرئيس كلف أيضا باستغلال مياه الصرف الزراعي الصحي المعالج ومصدر المياه العذبة بإجمالي 6 ملايين متر مكعب يتم ضخها يوميًا في منطقة الدلتا الجديدة، واختيار منطقة مناسبة لاستغلال هذه المياه للاستصلاح الزراعي تكون نسبة ملوحتها قليلة ومناسبة للمعالجة، لذلك بدأت دراسات في هذا الشأن منذ عام 2020 من قبل وزارة التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

مشروع مستقبل مصر مشروع محور الضبعة محور الضبعة الدلتا الجديدة

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