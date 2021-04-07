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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات وزير المالية

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التهرب الضريبى

الضرائب
الضرائب

افتتحت اليوم الرئيس السيسى  مجمع الوثائق المؤمنة والذكية أحد الصروح التكنولوجيا العملاقة بالمنطقة، حيث يأتى هذا المشروع فى إطار الحوكمة التى تتبعها الدولة المصرية.

وفى ظل تهرب عدد من المواطنين من دفع الضرائب المستحقة للدولة المصرية والتى تكلف الدولة خسارة العديد من مليارات الجنيهات ، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن "نسبة التهريب في السجائر تصل إلى 6%، التى تتكلف ضريبتها حوالى 7 مليارات جنيه،  وبالتالي نضيع على الخزانة العامة للدولة نتيجة لوجود السلع المهربة على المحلات مباشرة لبيعها، ولكن من خلال الطابع البريدي والجهاز الصغير الضريبي "البندرول" نستطيع أن نحد من هذا التهرب".

وأشار وزير المالية إلى أن حصيلة الدولة من التبغ ومشتقاته تصل إلى 70 مليار جنيه من الضرائب، معقبا "لو انا بتخيل انه يتم عليه عملية تزوير بنسبة افتراضية تكون من 5 إلى 10%، فهنا خسرنا أكثر من 10 مليارات جنيه من السجائر فقط".

وأكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية إن التبغ ومشتقاته تكون مبيعاته السنوية تصل إلى 110 مليارات جنيه.

عقوبة التهرب الضريبى

وحدد قانون الضريبة على القيمة المضافة عقوبة التهرب الضريبى ، حيث نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

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