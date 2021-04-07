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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الدولي: مصر لديها نظام صحي مرن ظهر جليا في أزمة كورونا

البنك الدولي
البنك الدولي

أكد الدكتور عمرو الشلقاني خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولي بجمهورية مصر العربية، على أن البنك الدولي ليس فقط بنك تمويل، بل هو بنك معلوماتي ومعرفي، وداعم فني لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.


جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في غضون إطلاق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.


وقال الدكتور عمرو الشلقاني إن أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي في مصر أن مصر لديها نظاما صحيا مرنا قادرا على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة ".
 

وأضاف أن البنك الدولي يعد شريكا أساسيا في البرامج الصحية، لافتًا إلى أن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار .

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