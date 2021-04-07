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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحفيظ ولاعبو الأهلي في زيارة لمستشفى «الناس»

صدى البلد

قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق وزملاؤه سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة بزيارة ظهر اليوم إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي الأهلي.

وكان في إستقبال وفد فريق الأهلي الذي ترأسه سيد عبد الحفيظ ،الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، ومحمود البربري مدير المستشفى وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية.


وحرص عبد الحفيظ ونجوم الأهلي علي القيام بجولة تفقدية في المستشفى شملت زيارة جميع الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى وحدات الأشعة و وحدة العناية المركزة.


أشاد وفد فريق الأهلي بالامكانات المتميزة التي تقدمها مستشفى الناس  وأيضا طرق العلاج الحديثة التي ساهمت في شفاء الكثير من المرضى.

كما أستمع وفد فريق الأهلي إلى شرح تفصيلي من الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى عن كافة الخدمات الطبية و العلاجية المقدمة لعلاج الأطفال وفقا لأحدث نظم العلاج العالمية.

 

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