حكم وضع المكياج فى نهار رمضان

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "وضع المرأة للمكياج فى نهار رمضان لا شئ فيه ولكن بشرط".



وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته على سؤال " ما حكم وضع الميكب فى نهار رمضان؟"، أن "الزينة الظاهرة جائزة التى هى الوجة والكفين سواء بكشفهما او بما يجعل فيهما من حُلى او أصباغ كالحناء وغيرها مما يتعارف عليه أهل كل بيئة، فيباح للمراة الزينة الظاهرة بشرط ألا يكون ذلك به زيادة تؤدي الى إثارة الغرائز".



وأشار الى أن "وضع الميكب فى الصوم أو فى غير الصوم ينبغي ان يكون بالمعروف".

"هل يجوز للمرأة المحجبة وضع مكياج خفيف ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

واجاب ممدوح: "الشرع أتى فى الأمور الجبلية لم يأت ليقطعها إنما أتى ليهذبها، فالأكل والشرب من الفطرة التى فطر الله عليها الإنسان وحب المال فطرة أيضا والغريزة الجنسية ميل بشرى طبيعى، والشرع لم يأت ويقول اختصى وإنما حرم ذلك وقال تزوج، ولم يقل لك جوع لدرجة تؤذيك ولا تأكل لدرجة تتخمك وقال "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"، والمال لم يقل لك اترك المال قال اقتنى المال من حلال وابتعد عن الحرام وأخرجه فيما يرضى الله وأخرج حق الله منه إذا تحققت به الشروط".

وتابع: "وكذلك المرأة بفطرتها تحب الزينة، والشرع لم يقطع ذلك وإنما جاء يطلب ستر العورة وستر المرأة والمصرح به على ألسنة الصحابة، حيث قال ابن عباس والسيدة عائشة فى قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" يقصد به الكحل والخاتم، قائلًا: "الكحل فى العينين جائز للمرأة وجائز لها أن تظهر بذلك أمام الناس حتى لو كانت منتقبة، طالما أن الفتنة مأمونة".

وأشار الى أن المكياج الخفيف وهو توريد الشفاه أو الوجه شيئا ما وكل ما يجعل وجه المرأة غير شاحب وما يقع تحت مسمى المكياج الخفيف، فهو جائز كما أن هناك مكياج تضعه المرأة وربما من يراها لا يدرى أنه تضعه لأنه خفيف يقصد منه إخفاء بعض الشحوب مثلا.ما حكم مكياج المرأة خارج المنزل لتحسين حالة البشرة والمظهر؟ سؤال حائر لدي الفتيات ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لها على «فيسبوك»، تولى الإجابة عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المكياج للمرأة لتحسين حالة البشرة والمظهر، جائز بشرطين: أن يكون غير مبالغ فيه، وتكون هذه المرأة في سائر أحوالها مُلتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية.