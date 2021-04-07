4 أشخاص يعتدون على بائع لخلافات الجيرة ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالنزول من سيارة ملاكى والتعدى على أحد الأشخاص بمنطقة الحى الإماراتى بمحافظة بورسعيد ، وتهشيم الفاترينة الخاصة به.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد من (صاحب فاترينة مشروبات "مسجل شقى خطر" - مقيم بدائرة القسم "ومصاب بسحجات وجروح) ، بقيام (كهربائى سيارات "مسجل شقى خطر") وبرفقته ثلاثة أخرون (من ذوى المعلومات الجنائية") بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهشيم الفاترينة الخاصة به لخلافات سابقة حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبط (كهربائى السيارات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.