البحرين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية من بينها 401 حالة لعمالة وافدة، و684 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و35 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية في بيان لها إنها أجرت فحوصات مخبرية بلغت 18103 خلال الساعات الماضية.

وأبانت الوزارة أنها رصدت تعافي 994 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 141119.



كما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 74 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 153 حالة في حين أن 10191 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 10265 حالة قائمة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 547.