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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| مستشار المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان

مجدي عاشور
مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية، إن الصلاة إذا أقيمت بشكل صحيح تمنع الإنسان من المعصية والفواحش وتحميه وهذا ينطبق علي الصيام أيضا .

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" المذاع على قناه "تن"، أن جميع العبادات نزلت للامتثال وبعدها إلى نفع الإنسان لنفسه ونفع غيره من خلال الأخلاق التي تنتج عن أداء العبادات مؤكدا أن من يكذب لا يجب عليه أن يصوم لأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش .

وأوضح مجدي عاشور، أن شهر رمضان يجب أن نستقبله بالروحانيات ويجب علينا أن نستغله جميعا لأنه شهر مليء بالخيرات وهذا لأنه شهر الصيام وشهر نزول القران مؤكدا أن شهر رمضان به ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة "القدر" وأخره يكون يوم الجائزة "يوم العيد".

وتابع مجدي عاشور أن الصيام مبني علي الإخلاص بين العبد وبين الله وهذا ما يجعل عزيمة المؤمن قوية.

مجدى عاشور الصلاة الاخلاق أداء العبادات شهر رمضان

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