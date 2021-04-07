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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار: أرفض التحكيم المصري فى مباراة القمة

صدى البلد

أكد عفت نصار٬ نجم الزمالك السابق٬ رفضه تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الفريق الأبيض والأهلي المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري فى منافسات الدوري.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اتحاد الكرة يريد افتعال أزمة قبل مباراة القمة وألقي بالونة اختبار قى مسألة تعيين حكم مصري لهذا اللقاء بكل تأكيد لا يجب تعيين طاقم تحكيم مصري".

وأضاف: "التحكيم المصري لن يستطيع إدارة مباراة فى حجم لقاء القمة ويجب تعيين طاقم تحكيم أجنبي قبل الدخول فى أزمات تهدد اللقاء".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.‏

 

عفت نصار الأهلى الزمالك الدوري

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