كلام نهائي .. رئيس اتحاد الكرة: مباراة القمة بحكام مصريين

أكد أحمد مجاهد٬ رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة٬ أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري والمقرر لها يوم ١٨ أبريل الجاري.

وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اتحاد الكرة لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب".

وأضاف: "أخذنا برأى لجنة الحكام بشأن إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولجنة الحكام وافقت على ذلك ولا يوجد نية فى تأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد تعادله ‏مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.‏