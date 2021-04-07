التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقها ميليشيا الحوثي في اليمن باتجاه منطقة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي تواصل المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين فيما يعد جريمة حرب.

ومن ناحية أخرى، أظهر الاعتراف الحوثي بوفاة أحد كبار قادته الأمنيين أدلة جديدة بشأن تفاصيل عملية عسكرية استهدفت قيادات انقلابية من العيار الثقيل.

وبعد أسابيع من التكتم الشديد، اعترفت المليشيات الحوثية بوفاة "العميد سلطان زابن" المدرج ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية ومجلس الأمن الدولي وأحد قيادات الصف الأول للانقلاب.

وعزا بيان صادر عن مسؤول القطاع الأمني للمليشيات موت زابن إلى "مرض عضال"، إلا أن النشطاء المتابعين للانقلاب الحوثي أرجعوا موته إلى إصابته بـ "كورونا" الذي يتفشى بالفعل في صنعاء وتسعى المليشيات لاستغلاله لطمس مقتل قادتها العسكريين والأمنيين.

لكن موقع “العين الإماراتي” نقل عن مصادر أمنية يمنية تأكيدها، أن القياديين البارزين اللذين أعلنت المليشيات وفاتهما بكورونا وهما "سلطان زابن" و"زكريا الشامي" كانا مع 3 آخرين من قيادات المليشيات وتم استهدفهم بعملية عسكرية للتحالف العربي مارس الماضي في العاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن محاولة المليشيات إخفاء حقيقة مقتل قياداتها بزعم وفاتهم بـ "كورونا" يستهدف التستر على الخسارة الفادحة التي تعرضت لها الجماعة ولأول مرة منذ انطلاق عاصفة الحزم للتحالف في عملية جماعية واحدة ضمت 5 من قيادات الصف الأول للحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي أعلنت عن إصابة عدد من قياداتها بفيروس كورونا، لتمرير مقتل القيادات التي سقطت في العملية العسكرية؛ إذ أعلنت إصابة رئيس حكومة الانقلاب "عبدالعزيز بن حبتور" بالتزامن مع إقرارها بموت اللواء "زكريا الشامي".