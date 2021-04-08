شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:" إذا كنت مولودا في يوم 8 أبريل فإن ذلك يعني أنك تتمتع بروح حيوية وقدرة على الابتكار."
وأضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي " أنت أيضا منظم ومحدد وواقعي ومثابر في عملك، وتتسم ردود أفعالك بالحماس، وتبدو عاشقا للحياة."
وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 8 إبريل، قائلة:" عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء ".