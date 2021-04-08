استقالة رئيس شركة Waymo لسيارات القيادة الذاتية

أعلنت شركة وايمو Waymo المتخصصة في تصنيع المركبات ذاتية القيادة ، والتابعة لشركة جوجل بالويلايات المتحدة الامريكية ، والتى تاسست فى عام 2009 ، عن استقالة جون كرافسيك من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة .

وأصدرت شركة وايمو Waymo بيان بهذا الشأن ، لتؤكد أن كرافيكس قد ترأس شركة وايمة لأكثر من خمس سنوات وكان له دور فعال في تأمين اتفاقيات مع جاكوار لاند روفر وستيللانتس و فولفو و ديملر في العام الماضي .

وأضافت الشركة أن كرافيكس ساعد أيضًا في تأمين أكثر من 2.25 مليار دولار للشركة في جولة تمويل استهدفت العديد من الشركات الاستثمارية بما في ذلك سيلفر ليك ، وسرعان ما جمعت وايمو 750 مليون دولار إضافية.

وأكدت الشركة فى بيان لها ان من سيخلف كرافسيك ، هو الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات في الشركة تيكيدرا ماواكانا ، وكان قد تعيين في منصب مدير العمليات في عام 2019 وشغل مناصب في السابق في AOL و ياهو . وكان تيكيدرا ماواكانا سابقًا باحثًا في معهد أبحاث تويوتا .

وقال كرافجيك في بيان: "بعد خمس سنوات ونصف من العمل المبهج في قيادة هذا الفريق ، قررت أن أترك منصب الرئيس التنفيذي الخاص بي مع وايمو وأبدأ مغامرات جديدة ، للبدء ، أتطلع إلى فترة تحديث ، وإعادة الاتصال بالأصدقاء والعائلة القدامى ، واكتشاف أجزاء جديدة من العالم" .

قال لمانديب سينغ ، كبير محللي التكنولوجيا في بلومبرج إنتليجنس:" رحيل كرافسيك قد يأذن ببدء توسع جديد للشركة ، و يأتي رحيله في الوقت الذى كانت فيه الشركه المملوكه لشركة الفابت بطيئة في الاستفادة من ريادتها في مجال التكنولوجيا الذاتية على نظيراتها مثل تسلا و جي ام كروز ، خاصة بالنظر لأسطول تسلا المتنامي من السيارات الكهربائية مع نظام الطيار الآلي الخاص بها والذي يمكن أن يساعد في تحديد موقع التنافس بين تسلا و اصدار وايمو 1 ، والتي لم يتم طرحها على نطاق واسع حتى الآن " .