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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استقالة رئيس شركة Waymo لسيارات القيادة الذاتية

صدى البلد

أعلنت شركة وايمو Waymo المتخصصة في تصنيع المركبات ذاتية القيادة ، والتابعة لشركة جوجل بالويلايات المتحدة الامريكية ، والتى تاسست فى عام 2009 ، عن استقالة جون كرافسيك من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة .

 

وأصدرت شركة وايمو Waymo بيان بهذا الشأن ، لتؤكد أن كرافيكس قد ترأس شركة وايمة لأكثر من خمس سنوات وكان له دور فعال في تأمين اتفاقيات مع جاكوار لاند روفر  وستيللانتس  و فولفو و ديملر في العام الماضي .

 

 وأضافت الشركة أن كرافيكس ساعد أيضًا في تأمين أكثر من 2.25 مليار دولار للشركة في جولة تمويل استهدفت العديد من الشركات الاستثمارية بما في ذلك سيلفر ليك ، وسرعان ما جمعت وايمو 750 مليون دولار إضافية.

 

وأكدت الشركة فى بيان لها ان من سيخلف كرافسيك ، هو الرئيس التنفيذي الحالي للعمليات في الشركة تيكيدرا ماواكانا ، وكان قد تعيين في منصب مدير العمليات في عام 2019 وشغل مناصب في السابق في AOL و ياهو . وكان تيكيدرا ماواكانا سابقًا باحثًا في معهد أبحاث تويوتا .

 

وقال كرافجيك في بيان: "بعد خمس سنوات ونصف من العمل المبهج في قيادة هذا الفريق ، قررت أن أترك منصب الرئيس التنفيذي الخاص بي مع وايمو وأبدأ مغامرات جديدة ، للبدء ، أتطلع إلى فترة تحديث ، وإعادة الاتصال بالأصدقاء والعائلة القدامى ، واكتشاف أجزاء جديدة من العالم" .

 

قال لمانديب سينغ ، كبير محللي التكنولوجيا في بلومبرج إنتليجنس:" رحيل كرافسيك قد يأذن ببدء توسع جديد للشركة ، و يأتي رحيله في الوقت الذى كانت فيه الشركه المملوكه لشركة الفابت بطيئة في الاستفادة من ريادتها في مجال التكنولوجيا الذاتية على نظيراتها مثل  تسلا و جي ام كروز ،  خاصة بالنظر لأسطول تسلا المتنامي من السيارات الكهربائية مع نظام الطيار الآلي الخاص بها والذي يمكن أن يساعد في تحديد موقع التنافس بين تسلا و اصدار وايمو 1 ، والتي لم يتم طرحها  على نطاق واسع حتى الآن " .

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