اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم 4619 بوليصة تأمين تكافل ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس 8 أبريل 2021 محافظة الفيوم.

ومن المقرر حسب خطة العمل، أن يسلم وزير القوى العاملة 4619 بوليصة تأمين تكافل ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة، كما يسلم 208 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة .

وفى إطار دعم العمالة يلتقي سعفان العمالة المصرية العائدة من الخارج لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ويسلم 112 متدرباً شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة.



ويلتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم خلال جولته.