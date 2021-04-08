العراق.. الكاظمي يطلب من قادة إيران كبح جماح المليشيات

قال مسؤولان عراقيان، إن رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة إيران كبح جماح المليشيات المدعومة من إيران في العراق، مؤكدا في رسالة شديدة اللهجة إلى طهران أنه سيواجه الفصائل.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن المسؤولين قولهما إن الكاظمي هدد في المذكرة "بالإعلان بوضوح عمن يدعم هذه الجماعات" وقال إنه مستعد لمواجهتها.

ولم يتضح على الفور لمن أرسلت الرسالة. ويشير التوقيت إلى أن الكاظمي، الذي بدا عاجزًا عن مواجهة المليشيات، يسعى لاسترضاء الأميركيين مع انعقاد المحادثات.

كانت الرسالة سببا في زيارة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني هذا الأسبوع إلى بغداد، حيث التقى قادة مليشيات وقادة سياسيين مدعومين من إيران ودعا إلى الهدوء، بحسب سياسي عراقي رفيع المستوى.

وبعد أحدث جولة من المحادثات الاستراتيجية الأميركية – العراقية، تحولت مهمة القوات الأمريكية في العراق الى التدريب والمشورة، ما يسمح بإعادة نشر قوات قتالية باقية في البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون.