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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يزوران مصابي حادث نزلة كوبرى عدلي منصور

صدى البلد

زار الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، يرافقه اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ،المستشفى الجامعي، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع "صباح اليوم"، إثر انقلاب سيارة شرطة بنزلة كوبرى عدلى منصور، والذي أسفر عن إصابة 6 أفراد ( 4 مجندين وأمين شرطة وسائق ) .

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين  واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث اطلع من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت ما بين سحجات وجروح  وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور.

وكلف المحافظ مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

طالبة الداخلية بني سويف المستشفى عدلي منصور انقلاب سيارة حادث

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